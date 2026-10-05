Столичный регион ждёт аномально тёплая неделя

05 октября 2026, 15:08

Синоптик Позднякова: Москву ждёт неделя без морозов и с температурой выше нормы

Фото: медиасток.рф

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье всю неделю температура воздуха будет выше климатической нормы. Морозы, которые ударили по региону в прошлые выходные, не вернутся.





В беседе с Общественной Службой Новостей синоптик заявила, что до пятницы погода обойдётся без ненастий: переменная облачность без существенных осадков. В субботу и воскресенье похолодает.



По словам Татьяны, в понедельник и вторник возможны небольшие дожди, со среды погода стабилизируется, и до пятницы осадков не будет. Позднякова рассказала, что самыми благоприятными днями станут четверг и пятница.

«Пятница станет последним комфортным днём на этой неделе — она тоже будет без осадков. Минимальная температура в ночные часы в Москве +7…+12, максимальная днём +14…+19. Ожидаем, что пятница будет самым тёплым днём. Сохранится приятный юго-западный ветер, будет довольно комфортная погода», — подчеркнула специалист.