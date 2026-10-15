Экспорт продукции Татарстана в Индию вырос в 2,3 раза

15 октября 2026, 16:27

Татарстан поставляет в Индию масложировую продукцию

Фото: istockphoto / thitivong

За январь — сентябрь 2026 года Татарстан экспортировал в Индию агропромышленную продукцию на 61 млн долларов. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов на встрече с индийской делегацией, передаёт «Татар-Информ».