Экспорт продукции Татарстана в Индию вырос в 2,3 раза
За январь — сентябрь 2026 года Татарстан экспортировал в Индию агропромышленную продукцию на 61 млн долларов. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов на встрече с индийской делегацией, передаёт «Татар-Информ».
Всего за девять месяцев экспорт продукции АПК Татарстана составил 410,1 млн долларов. По информации Минсельхозпрода республики, показатель вырос на 34,2% по сравнению с январём — сентябрём 2025 года.
Основу поставок составляет масложировая продукция. Также республика наращивает экспорт зерновых, молочной продукции и товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. На Индию приходится около 15% аграрного экспорта Татарстана. По словам Гайнуллова, к началу октября объём поставок на индийский рынок уже превысил показатель за весь 2025 год.
Встреча с делегацией Индии во главе с генеральным директором компании India Glycols Ltd Рупарком Сарсватом прошла накануне бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Он состоится в Казани 15–16 октября.
Стороны обсудили расширение взаимной торговли, глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и развитие транспортной логистики. Участники встречи также отметили перспективы сотрудничества в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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