В Приморье около 1,3 тысячи отцов ушли в декрет
В Приморском крае около 1,3 тысячи отцов оформили отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «КП Владивосток» и региональное отделение Социального фонда России.
Официально трудоустроенный отец может оформить такой отпуск на тех же условиях, что и мать: для этого нужно подать заявление работодателю. Пособие по уходу за ребёнком составляет 40% среднего заработка. Период отпуска также может учитываться в страховом стаже для пенсии, если мать не воспользовалась этим правом.
За год ухода за первым ребёнком начисляют 1,8 пенсионного коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и последующими — по 5,4.
Мужчины также могут получить единовременное пособие при рождении ребёнка, если выплату не оформляла мать или отец воспитывает ребёнка один. В Приморье сумма составляет от 34,1 тысячи рублей. В 2026 году такую выплату получили почти 1,4 тысячи мужчин.
В отдельных случаях отец может оформить и материнский капитал — например, если он является единственным усыновителем или право на выплату перешло к нему от матери. При соблюдении условий он также может получать ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет.
Кроме того, семьям доступно единое пособие на детей до 17 лет. Его размер в Приморье составляет от 10,9 до 21,9 тысячи рублей на ребёнка в зависимости от нуждаемости семьи.
С этого года родители также могут оформить ежегодную семейную выплату. Она позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ: эффективная ставка налога для получателей снижается с 13% до 6%. Право на выплату имеют работающие родители с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов и соблюдены другие условия. В Приморье компенсацию уже получили более 6,1 тысячи отцов.
Также мужчины могут оформить ежемесячную выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью и доплату к пенсии за иждивенцев.
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