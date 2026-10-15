В Приморье около 1,3 тысячи отцов ушли в декрет

15 октября 2026, 15:05

Пособие по уходу за ребенком для отцов составляет 40% заработка

Фото: istockphoto / oatawa

В Приморском крае около 1,3 тысячи отцов оформили отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «КП Владивосток» и региональное отделение Социального фонда России.