Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова раскрыла смертельную опасность показывать фото младенца

05 августа 2025, 18:47

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

Многие знаменитости охотно делятся своими эмоциями, когда становятся родителями или находятся в ожидании ребенка, публикуя фотографии беременных или новорожденных. Однако не все осознают возможные риски, связанные с этим. Общественная Служба Новостей узнала о вреде подобного поведения.





Экстрасенс Николь Кузнецова часто говорит о важности энергетической безопасности и духовного здоровья. В интервью ОСН она подчеркнула необходимость осторожности при фотографировании беременных женщин и новорожденных.





«Я хочу предостеречь вас от потенциально опасных энергетических воздействий. Беременным не рекомендуется часто делать снимки, особенно в моменты усталости или эмоциональной нестабильности. Каждое фото — это не просто изображение, а энергетический обмен, который может негативно сказаться на здоровье как матери, так и ребенка», — отметила она.

«Энергетика младенца очень уязвима, и посторонние взгляды или негативные энергии могут оказать влияние на его развитие и здоровье. Лучше всего сохранять приватность и защищать детей от лишнего внимания и энергетических воздействий», — добавила Кузнецова.

