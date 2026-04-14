Экстренные службы Кузбасса переведут в режим повышенной готовности

14 апреля 2026, 10:13

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Кемеровской области в конце апреля на две недели введут режим «Повышенная готовность» для экстренных служб. Так распорядился глава региона Илья Середюк.





Решение связано с предстоящими майскими праздниками. Главам муниципалитетов поручено подготовиться к возможной эвакуации людей, а спасателям рекомендовано усилить работу.





«Ввести с 8:00 30.04.2026 по 8:00 12.05.2026 для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Кузбасса режим функционирования "Повышенная готовность"», — приводит VSE42.RU текст постановления.