Экстренные службы Кузбасса переведут в режим повышенной готовности
В Кемеровской области в конце апреля на две недели введут режим «Повышенная готовность» для экстренных служб. Так распорядился глава региона Илья Середюк.
Решение связано с предстоящими майскими праздниками. Главам муниципалитетов поручено подготовиться к возможной эвакуации людей, а спасателям рекомендовано усилить работу.
«Ввести с 8:00 30.04.2026 по 8:00 12.05.2026 для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Кузбасса режим функционирования "Повышенная готовность"», — приводит VSE42.RU текст постановления.
По данным «Сiбдепо», власти опасаются, что праздничные дни могут обернуться катастрофой, поэтому спасателей, медиков и полицию перевели в особый режим, чтобы все были готовы принять меры по предупреждению ЧС, а также снижению ущерба и потерь в случае их возникновения.