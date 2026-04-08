В Кузбассе начался активный ледоход

08 апреля 2026, 14:14

В Кемеровской области 8 апреля почти на всех реках начался ледоход. Этот процесс, несмотря на свою опасность, традиционно привлекает внимание местных жителей, которых призвали соблюдать осторожность.





В Кемеровском гидрометцентре подтвердили изданию VSE42.RU информацию о начале ледохода.





«Ледоход на Томи наблюдаем в Междуреченске и Новокузнецке. В Кемерове ледоход ещё не стартовал, пока наблюдаются закраины, трещины во льду.

Также ледоход идёт на Кондоме в Кузедееве», — рассказали в ведомстве.

«Знаю, что многие любят наблюдать за ледоходом. Он притягивает и детей. Будьте внимательны и следите, чтобы ребята не играли вблизи берегов», — подчеркнул Середюк.