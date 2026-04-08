В Кузбассе начался активный ледоход
В Кемеровской области 8 апреля почти на всех реках начался ледоход. Этот процесс, несмотря на свою опасность, традиционно привлекает внимание местных жителей, которых призвали соблюдать осторожность.
В Кемеровском гидрометцентре подтвердили изданию VSE42.RU информацию о начале ледохода.
«Ледоход на Томи наблюдаем в Междуреченске и Новокузнецке. В Кемерове ледоход ещё не стартовал, пока наблюдаются закраины, трещины во льду.
Также ледоход идёт на Кондоме в Кузедееве», — рассказали в ведомстве.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, что на реке Кондоме в районе Калтана из-за небольшой глубины возникла угроза затора, пишет «Сiбдепо». По его словам, лед сел на мель, и вода вышла из берегов. Для предотвращения ЧС специалисты превентивно ослабили ледовое поле, благодаря чему вода, подошедшая с верховьев, смогла взломать лед и пройти дальше.
Середюк уточнил, что сейчас ледоход уже достиг Томи. Утром он наблюдался в районе Новокузнецка, а теперь движется в сторону Кемерова.
«Знаю, что многие любят наблюдать за ледоходом. Он притягивает и детей. Будьте внимательны и следите, чтобы ребята не играли вблизи берегов», — подчеркнул Середюк.