В Челябинске спасатели МЧС сняли 6-летнюю девочку с открытого окна пятиэтажки
В Челябинске сотрудники МЧС России спасли шестилетнюю девочку, которая сидела на открытом окне второго этажа пятиэтажки. Об этом сообщило региональное ведомство.
Инцидент произошёл на улице Молодогвардейцев. Очевидцы передали вызов в оперативные службы.
«Спасатели по трёхколенной лестнице поднялись в квартиру, где вместе с девочкой (около 6 лет) ожидали сотрудников полиции и родителей», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Челябинской области.Ведомство призвало граждан не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, чтобы избежать трагедии.
Ранее сообщалось о чрезвычайцном происшествии в Улан-Удэ, где трёхлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа.