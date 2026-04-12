В Челябинске спасатели МЧС сняли 6-летнюю девочку с открытого окна пятиэтажки

В Челябинске сотрудники МЧС России спасли шестилетнюю девочку, которая сидела на открытом окне второго этажа пятиэтажки. Об этом сообщило региональное ведомство.



Инцидент произошёл на улице Молодогвардейцев. Очевидцы передали вызов в оперативные службы.

«Спасатели по трёхколенной лестнице поднялись в квартиру, где вместе с девочкой (около 6 лет) ожидали сотрудников полиции и родителей», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Челябинской области.
Ведомство призвало граждан не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, чтобы избежать трагедии.

Ранее сообщалось о чрезвычайцном происшествии в Улан-Удэ, где трёхлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа.
Ольга Щелокова

