В Кузбассе ожидается непростой паводковый сезон

06 апреля 2026, 12:28

Фото: iStock/Mrkit99

В Кемеровской области ожидается непростой паводковый сезон. Об этом на совещании в правительстве рассказал губернатор региона Илья Середюк.





По его словам, за прошедшую зиму снега в регионе накопилось в несколько раз больше обычного — до 400% от нормы.





«Уже сейчас уровень воды в реках вырос: Кондома — на 55 сантиметров, Иня — на 37 сантиметров, Томь в районе Новокузнецка — на 27 сантиметров», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«Главам муниципалитетов необходимо приложить максимум усилий для предупреждения подтопления жилых зон. Там, где этого не избежать, обеспечить быструю и полную эвакуацию, размещение во временных пунктах», — подчеркнул Середюк.