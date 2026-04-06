В Кузбассе ожидается непростой паводковый сезон
В Кемеровской области ожидается непростой паводковый сезон. Об этом на совещании в правительстве рассказал губернатор региона Илья Середюк.
По его словам, за прошедшую зиму снега в регионе накопилось в несколько раз больше обычного — до 400% от нормы.
«Уже сейчас уровень воды в реках вырос: Кондома — на 55 сантиметров, Иня — на 37 сантиметров, Томь в районе Новокузнецка — на 27 сантиметров», — приводит VSE42.RU слова Середюка.
Глава региона добавил, что в поселке Иганино Новокузнецкого округа уже затопило дорогу, пишет «Сiбдепо». Он поручил главам муниципалитетов принимать все необходимые меры.
«Главам муниципалитетов необходимо приложить максимум усилий для предупреждения подтопления жилых зон. Там, где этого не избежать, обеспечить быструю и полную эвакуацию, размещение во временных пунктах», — подчеркнул Середюк.