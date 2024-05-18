Экстренные службы продолжили работы после взрыва в Санкт-Петербурге

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После взрыва на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге продолжают работать службы экстренной помощи. На место происшествия прибыли машины военной полиции, пожарная специальная техника, участок оцеплен, передает РИА Новости.
Согласно сообщению пресс-службы Ленинградского военного округа, при уборке подвала академии и выгрузке мусора в контейнеры произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате инцидента 7 человек получили ранения и были отправлены для оказания помощи в медицинское учреждение Министерства обороны России.
Очевидец Владимир Иванов, проживающий в противоположном доме, сообщил о звуке сирены и увидел 3 машины скорой помощи и 4 реанимационных автомобиля, въезжающих на территорию Академии.
Ранее очевидица сообщила, что эвакуации не было, с территории раненых увезли на машине скорой помощи.
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Очевидец Владимир Иванов, проживающий в противоположном доме, сообщил о звуке сирены и увидел 3 машины скорой помощи и 4 реанимационных автомобиля, въезжающих на территорию Академии.
Ранее очевидица сообщила, что эвакуации не было, с территории раненых увезли на машине скорой помощи.
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Александр Климов