Губернатор Петербурга впервые прокомментировал взрыв в военной академии

Фото: сайт Кремля
Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем официальном Telegram-канале прокомментировал взрыв в военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых.
«Происшествие в Академии связи им Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь», — заявил Беглов.Также он обратился к петербуржцам с просьбой доверять только официальной информации.
Напомним, что вечером 17 мая в академии Буденного произошел взрыв. Первоначальная версия об атаке БПЛА не подтвердилась. Источники сообщают, что в подвали здания сдетонировал боеприпас.
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