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Появились подробности взрыва в петербургской академии Буденного

«Фонтанка»: в здании академии Буденного взорвался боеприпас
17 мая 2024, 21:17
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Первоначальная информация об атаке БПЛА на Военную академию связи имени Буденного на улице Обручевых в Петербурге не подтверждается.
По информации местного издания «Фонтанка.ру», причиной взрыва стала детонация боеприпаса в подвале здания. Отмечается, что взрыв прогремел около 20:00 17 мая.

«В подвале взорвался старый боеприпас. В академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию», — заявил источник сайта.


Кроме того, издание сообщает минимум о двух пострадавших, в то время, как ранее сообщалось о семи раненных, один из которых якобы находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован. На опубликованных в социальных сетях видео, видно как одного человека увозят на скорой. Версию с детонацией боеприпаса также сообщает Telegram-канал Mash.



Официальная пресс-служба районной администрации пока подтвердила, что около 20.00 в дежурную службу поступила информация о громком хлопке. На место поехали пожарные, полиция и Росгвардия. Другой официальной информации об инциденте все еще нет.



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Появилась официальная версия причины взрыва в военной академии в Петербурге
Ленинградский военный округ: в академии Буденного сдетонировал боеприпас
17 мая 2024, 21:49

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

На территории военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых в Петербурге сдетонировал произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Ленинградского военного округа.
Сообщается также, что всего пострадало семь военных. Все они доставлены в медучреждение Минобороны.

«Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что как минимум один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и находится сейчас в реанимации.

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#минобороны
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Губернатор Петербурга впервые прокомментировал взрыв в военной академии
Беглов: Происшествие в Академии Буденного не носит террористического характера
17 мая 2024, 21:35

Фото: сайт Кремля

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем официальном Telegram-канале прокомментировал взрыв в военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых.
«Происшествие в Академии связи им Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь», — заявил Беглов.
Также он обратился к петербуржцам с просьбой доверять только официальной информации.

Напомним, что вечером 17 мая в академии Буденного произошел взрыв. Первоначальная версия об атаке БПЛА не подтвердилась. Источники сообщают, что в подвали здания сдетонировал боеприпас.

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Семь человек пострадали в результате атаки беспилотников в Петербурге
17 мая 2024, 20:59

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв произошел у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Петербурге, сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, пострадали семь человек.

Как отмечает канал, причина взрыва пока не установлена. По одним данным рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим — учебный боеприпас. Про версию с бесплиотником пишет также Telegram-канал «112». Отметим, что официальной информации об этом пока нет.



Один из пострадавших находится в реанимации.

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#боеприпас
#человек
#telegram
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Немец сорвал украинский праздник нацистским приветствием
17 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

На севере Германии житель выкрикнул «Зиг хайль» и сорвал украинский праздник.
Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском». По данным издания, накануне 35-летний житель Ростока гулял в центре города. На площади проходил праздник в честь «Дня украинского национального костюма». Там собрались около 250 человек.

Сначала мужчина плюнул в ведущего, а потом, по данным полиции, дважды вскинул руку в нацистском приветствии и выкрикнул «Зиг хайль».

Органы правопорядка вмешались в происходящее и задержали его. Житель не оказал сопротивления и не стал отрицать, что нарушил закон. Ведется расследование.

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#украина
#полиция
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Подсыпавших детям в еду мелатонин воспитателей будут судить в США
17 мая 2024, 18:46

Фото: iStock/romrodinka

В Штатах будут судить работников детского сада, добавлявших мелатонин детям в еду.
Об этом пишет Fox News. В ноябре прошлого года полицию предупредили о странной практике, замеченной в частном детском саду в Манчестере.

Как рассказал источник издания, воспитатели добавляли детям в еду мелатонин и делали это без согласия их родителей. В результате власти арестовали четырех человек, в том числе 52-летнюю владелицу детсада.

Она и трое ее сотрудниц обвиняются в посягательстве на благополучие детей, несмотря на то, что в итоге никому из них медпомощь не потребовалась. О наказании, которое грозит воспитателям, ничего неизвестно.

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#детские сады
#суд
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Московский Губернский театр покажет благотворительный спектакль «Ленинградский щелкунчик»
17 мая 2024, 18:11

Фото: пресс-служба МГТ

26 мая в Московском Губернском драматическом театре состоится благотворительный показ детского спектакля «Ленинградский щелкунчик». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Показ организован при содействии ведомства для детей из госучреждений социального обслуживания, семей участников спецоперации и многодетных семей. Проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноимённой блокадной сказке Дениса Нефёдова и посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Он направлен на сохранение семейных и духовных ценностей, исторических знаний о Великой Отечественной войне, подвиге народа», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в будущем молодой режиссёр Наталья Франкова поставит в театре ещё одну блокадную сказку, предназначенную для показа на школьных сценах. Роли в новой постановке будут исполнять школьники-участники театральных студий.

В пресс-службе уточнили, что в рамках социокультурного и историко-патриотического проекта «Ленинградский щелкунчик» в девяти регионах России проходит целый комплекс мероприятий. Создано восемь интерактивных передвижных выставок, которые показывают в том числе и в Московской области, снят короткометражный художественный фильм, подготовлен тематический квест для детей и многое другое.

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Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неопознанный шар в небе
17 мая 2024, 16:07

Фото: iStock/Diy13

С непредвиденной ситуацией столкнулись пилоты рейса Сочи-Москва, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
При выполнении полета командир воздушного судна обнаружил неопознанный предмет в небе, о чем сообщил диспетчеру.

По информации портала, пилот увидел зелёный шар размером 1,5 метра.

Экипаж принял решение продолжать полет. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

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#самолет
#пилот
#судно
#москва
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В Минеральных водах горит аэропорт
Shot: пожар начался в здании аэропорта в Ставропольском крае
17 мая 2024, 15:55

Фото: istock / Leonid Ikan

На территории аэропорта в Минеральных водах вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, возгорание произошло в терминале прибытия. В настоящее время к посадке в загоревшейся воздушной гавани готовятся самолеты из трех российских городов. Авторы портала сообщают, что загоревшееся двухэтажное здание на территории аэропорта Минвод принадлежит частному лицу.

В настоящее время пламя охватило более 100 квадратных метров. По предварительным данным никто не пострадал.

Причины пожара выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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Ночная атака ВСУ на Кубань повредила трансформатор
В Новороссийске 16 тысяч жителей остались без света после атаки БПЛА
17 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/sarawutk

Минувшей ночью ВСУ атаковали Краснодарский край начиненными взрывчаткой беспилотниками. Из-за попадания дрона в электроподстанцию в Новороссийске, нарушено электроснабжение части города с населением 16 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Повреждения получил трансформатор на электроподстанции «Гайдук-Тяговая».

В настоящее время на повреждённом объекте работают аварийные службы. Восстановить электроснабжение Новороссийска в полном объеме планируют сегодня к 16 часам.

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