Появились подробности взрыва в петербургской академии Буденного

Минувшей ночью ВСУ атаковали Краснодарский край начиненными взрывчаткой беспилотниками. Из-за попадания дрона в электроподстанцию в Новороссийске, нарушено электроснабжение части города с населением 16 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.