Появились подробности взрыва в петербургской академии Буденного

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Первоначальная информация об атаке БПЛА на Военную академию связи имени Буденного на улице Обручевых в Петербурге не подтверждается.
По информации местного издания «Фонтанка.ру», причиной взрыва стала детонация боеприпаса в подвале здания. Отмечается, что взрыв прогремел около 20:00 17 мая.
Кроме того, издание сообщает минимум о двух пострадавших, в то время, как ранее сообщалось о семи раненных, один из которых якобы находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован. На опубликованных в социальных сетях видео, видно как одного человека увозят на скорой. Версию с детонацией боеприпаса также сообщает Telegram-канал Mash.
Официальная пресс-служба районной администрации пока подтвердила, что около 20.00 в дежурную службу поступила информация о громком хлопке. На место поехали пожарные, полиция и Росгвардия. Другой официальной информации об инциденте все еще нет.
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«В подвале взорвался старый боеприпас. В академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию», — заявил источник сайта.
Кроме того, издание сообщает минимум о двух пострадавших, в то время, как ранее сообщалось о семи раненных, один из которых якобы находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован. На опубликованных в социальных сетях видео, видно как одного человека увозят на скорой. Версию с детонацией боеприпаса также сообщает Telegram-канал Mash.
Официальная пресс-служба районной администрации пока подтвердила, что около 20.00 в дежурную службу поступила информация о громком хлопке. На место поехали пожарные, полиция и Росгвардия. Другой официальной информации об инциденте все еще нет.
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Артем Кузьмин