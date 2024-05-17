Стало известно об обстановке в Военной академии в Петербурге после взрыва

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В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи имени Буденного в результате взрывы выбило окна на первом этаже здания, сообщает очевидица в беседе с «Газетой.ру».
По словам местной жительницы, проходившей мимо, она заметила спасательную машину – около 11 машин скорой помощи, 3 полицейских машины и 8 пожарных машин.
Взрыв в Военной академии в Санкт-Петербурге произошел в пятницу, 17 мая, около 20:00. В пресс-службе Ленинградского военного округа заявили, что причиной взрыва стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Пострадали 7 человек. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что инцидент не носит террористического характера.
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«На первом этаже не было одного окна. Паники не было, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма не было», – заявила женщина.
Взрыв в Военной академии в Санкт-Петербурге произошел в пятницу, 17 мая, около 20:00. В пресс-службе Ленинградского военного округа заявили, что причиной взрыва стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Пострадали 7 человек. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что инцидент не носит террористического характера.
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Александр Климов