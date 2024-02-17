Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США

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Посол России Владимир Спринчан сообщил, что Эквадор решил отменить поставку российской техники в США. Как сообщает РИА Новости, соответствующую информацию он получил после встречи с президентом Даниэлем Нобоа.
«В ходе встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа мы обсудили текущие двусторонние отношения, включая недавние осложнения между нашими странами», — отметил Спринчан.
По его словам, Нобоа подтвердил нейтральный статус Эквадора и его членство в ООН, подчеркнув, что страна не желает втягиваться в конфликты.
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По его словам, Нобоа подтвердил нейтральный статус Эквадора и его членство в ООН, подчеркнув, что страна не желает втягиваться в конфликты.
«Позиция Эквадора заключается в том, чтобы не направлять вооружение и боеприпасы в зоны конфликта, а вместо этого содействовать мирному разрешению конфликтов с использованием дипломатических средств», — пояснил дипломат.Отвечая на вопрос о передаче российской техники в США, Спринчан подтвердил, что Эквадор отказывается от этой идеи.
«Формальное подтверждение этого решения ожидается на начало следующей недели», — добавил он.Ранее Даниэль Нобоа заявил о намерении своей страны передать США старое российское и украинское вооружение на сумму 200 миллионов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала это решение, отметив, что оно было принято под давлением заинтересованных сторон.
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Артем Кузьмин