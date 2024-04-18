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Экзамены для мигрантов на знание русского языка будет контролировать государство

18 апреля 2024, 11:03
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

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Министерство образования и науки РФ запретило коммерческим структурам проведение экзаменов для мигрантов. Теперь сдачу иностранцами экзамена на знание русского языка будет контролировать государство.


Запрет вступит в силу с 1 мая 2024 года. С этого дня коммерческим организациям будет запрещено проводить для мигрантов экзамены и выдавать сертификаты, подтверждающие знание русского языка. Соответствующее поручение главы министерства образования и науки РФ Владимира Фалькова приводит в официальном телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в каждом регионе будут выбраны вузы, отвечающие за проведение экзамена на знание языка для иностранных граждан. Кроме того, Фальков поручил усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов. Также по распоряжению министра будут ужесточены наказания за нарушения правил проведения тестирования.

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#экзамены
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#запрет
#вузы
#нарушения
#служба
#мигранты
#язык
Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу*
Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу* в 35 тысяч рублей
18 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/AMilkin

Московский городской суд признал законным штраф, назначенный музыканту Андрею Макаревичу* за отсутствие плашки иностранного агента в его публикациях в интернете. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Артисту был прежде назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.


Макаревич* получил штраф в августе 2023 года, однако решение суда решил обжаловать. После рассмотрения апелляции, Мосгорсуд пришел к выводу, что наказание было законным и справедливым.


Жалоба артиста оставлена без удовлетворения.

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*признан иноагентом на территории РФ
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#иноагент
#рф
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Ганчев: Киев выселяет районы Харьковской области для размещения ВСУ и наемников
18 апреля 2024, 11:41

Фото: iStock/ komyvgory

В ряде районов Харьковской области проведят принудительную эвакуацию местных жителей, чтобы освободить их для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников. С таким заявлением 18 апреля выступил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«Основная часть людей была выселена из этих поселков, которые контролируются Киевом. Мы многократно слышим о принудительной эвакуации... Это, вероятно, сделано для освобождения места для военных и западных наемников, которые прибывают. Их количество значительно, к сожалению. Они постоянно мобилизуются и непрерывно пополняют свои ряды», — заявил Ганчев, комментируя принудительную эвакуацию, объявленную в Киеве в нескольких районах Харьковской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что «определенные планы» по эвакуации жителей города есть, однако в настоящее время не следует обсуждать этот вопрос. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов, при этом отмечается, что сам город Харьков не затронут этим решением.

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#россия
#город
#мэр
#Харьков
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Празднование Дня Победы отменили шесть регионов России
Власти шести регионов России отменили массовые мероприятия в День Победы
18 апреля 2024, 11:27

Фото: iStock/Paha_L

В шести регионах отменили празднование Дня Победы — чтобы не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах. Об этом сообщает Telegram-канал mash.
Из-за возможных атак украинских БПЛА и терактов от салютов и парадов отказались: Курская, Рязанская, Псковская, Брянская, Белгородская области, а также Севастополь.

«Бессмертный полк» 9 мая пройдёт там в онлайн-формате. Через интернет к акции также присоединятся Чита, Коми, Забайкальский край и Нижегородская область. В прошлом году от празднования отказались 23 города. До этого такое было из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Во многих городах России пока думают.

Напомним, что более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бессмертный полк
#онлайн
#севастополь
#день победы
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В Подмосковье выбрали лучшего специалиста МФЦ
18 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Итоги десятого конкурса «Лучший универсальный специалист МФЦ» подвели в Московской области, победителем стал сотрудник Многофункционального центра Орехово-Зуевского городского округа Кирилл Горбунов, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, ИТ и связи.
«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Московской области в десятый раз. В этом году в нём приняли участие 34 сотрудника центров «Мои Документы». Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева успешно прошёл все этапы конкурса и одержал победу», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.
Почётное второе место завоевала на конкурсе Олеся Иванова их МФЦ Рузы, третье — специалист из Егорьевска Андрей Логинов.

Победитель регионального этапа Кирилл Горбунов представит Московскую область на федеральном конкурсе.

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#мфц
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#конкурс
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Россиянка наказала банк за поступавшие ей в течение года звонки коллекторов
Жительница Коми засудила банк за поступавшие ей на протяжении года звонки
18 апреля 2024, 10:40

Фото: istock / Zolnierek

Жительница Республики Коми наказала коллекторское агентство за постоянные звонки и СМС-уведомления, полученные от них, сообщает пресс-служба судов региона в социальной сети «ВКонтакте».
В начале 2023 года россиянка была признана банкротом. Тем не менее, коллекторское агентство, представляющее интересы кредитора, продолжало на протяжении всего года информировать женщину о ее оставшемся долге. В итоге она обратилась в суд, где запросила компенсацию морального ущерба в размере 250 тысяч рублей от банка.

Суд признал претензии обоснованными и взыскал с кредитной организации 250 тысяч рублей, однако сумма была передана в бюджет государства, а не истцу. Ущерб, нанесенный россиянке в моральном плане, был оценен судом в три тысячи рублей. Однако данное решение еще не вступило в законную силу.

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#суд
#бюджет
#долги
#коллекторы
#ущерб
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Стартовал прием заявок на конкурс на предоставление грантов
Федеральное агентство по делам молодежи проведет грантовый конкурс
18 апреля 2024, 10:02

Фото: iStock/Ta Nu

Федеральное агентство по делам молодежи проводит конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по гражданскому воспитанию и сохранению исторической памяти.
Оставить заявку на участие в конкурсе можно с 27 марта по 26 апреля текущего года. Конкурсанты смогут претендовать на грантовую поддержку, размер которой составит 1,5 млрд рублей.

Принять участие в мероприятии смогут некоммерческие организации. Кроме того, конкурсантами могут стать молодежные и детские общественные объединения.

Более подробно ознакомиться с правилами мероприятия и условиями проведения конкурса можно на сайте.

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В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Лидеры строительной отрасли»

В Подмосковье проведут конкурс профессионального мастерства «Строймастер»
#подмосковье
#конкурс
#регистрация
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Подмосковье примет участие в международном форуме «Экология»
18 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/SED Photography

XV Международный форум «Экология» состоится в Москве 4-5 июня, на нём обсудят пути повышения привлекательности «зелёных» решений в экономике и формирование экологического суверенитета России, а также ряд других тем. Прогрессивными методами решения экологических задач поделятся представители подмосковных властей, сообщает пресс-служба форума.
В частности, планируется, что главы областных министерств расскажут о подмосковной реформе обращения с твёрдыми бытовыми отходами и об обращении со строительными отходами, о перспективах перехода на экологичный транспорт и о внедрении передовых технологий для защиты лесов от пожаров.

В рамках форума организуют выставку, на которой будут представлены отечественные достижения в сфере экологической безопасности, мониторинга и адаптации к изменениям климата, в сфере оборота отходов, а также успешные волонтёрские и просветительские проекты.

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#экология
#форум
#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 18 апреля составила 4 балла
18 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/SED Photography

Общий уровень загруженности дорог в Московской области утром в четверг, 18 апреля, оценивается в четыре балла, при этом на шести федеральных трассах и девяти шоссе отмечаются затруднения в движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения движения в сторону столицы отмечены на следующих федеральных трассах: М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Киевское, Волоколамское, Дмитровское и Новорижское», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, не отвлекаться на телефон, сохранять дистанцию и не превышать скорость.

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#трафик движения
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#московская область
#подмосковье
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Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе
Нарколог Сараев раскрыл, как кофе может влиять на давление и ЖКТ человека
18 апреля 2024, 07:00

Фото: istockphoto/karandaev

Кофе — самый популярный напиток в мире. О нём существует множество мифов, однако большинство специалистов уверены, что если пить кофе в умеренных количествах, — никакой опасности для организма не будет.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе «Радио 1» объяснил, как кофе может влиять на состояние человека.
«Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе наоборот усыпляет. Бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зернах. Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет», — сказал эксперт.

Нарколог отметил, что кофе может влиять на давление, однако некоторые специалисты с этим не согласны.
«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины. Кофе может краткосрочно повлиять на частоту пульса. Ненадолго повышаются или колеблются функциональные изменения в организме, это не критично. Имеет значение эмоциональный, психический и физический комфорт человека», — отметил специалист.

Марат Сараев добавил, что кофе на тощак — однозначно нельзя, потому что в нём есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, может вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. Идеальное время: через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, заключил кандидат медицинских наук.

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В Подмосковье выросло производство жареного кофе и кофе без кофеина
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