Экзамены для мигрантов на знание русского языка будет контролировать государство

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Министерство образования и науки РФ запретило коммерческим структурам проведение экзаменов для мигрантов. Теперь сдачу иностранцами экзамена на знание русского языка будет контролировать государство.
Запрет вступит в силу с 1 мая 2024 года. С этого дня коммерческим организациям будет запрещено проводить для мигрантов экзамены и выдавать сертификаты, подтверждающие знание русского языка. Соответствующее поручение главы министерства образования и науки РФ Владимира Фалькова приводит в официальном телеграм-канале пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в каждом регионе будут выбраны вузы, отвечающие за проведение экзамена на знание языка для иностранных граждан. Кроме того, Фальков поручил усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов. Также по распоряжению министра будут ужесточены наказания за нарушения правил проведения тестирования.
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Александр Бойцов