«Ходят с отпечатками пальцев»: Эксперт о новых ограничениях для мигрантов в Крыму

Фото: iStock/Oleg Elkov
Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в 35 определенных сферах, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование, телевидение и радио. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Он пояснил, что принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона.
Президент Федерации мигрантов в России Вадим Коженов в беседе с «Радио 1» рассказал, что профессию в трудовой патент мигрантов вписывают в 29 регионов России. При этом трудовой договор должен быть заключен строго по указанной профессии.
Эксперт рассказал, какое наказание ждёт мигранта, если он работает не по профессии, указанной в патенте.
Собеседник сообщил, что по решению суда выдворяют порядка 30 тысяч людей в год по всей стране, и это общая практика, однако сейчас подобная «санкция» намного серьезнее той, что была раньше.
Говоря о штрафах, президент Федерации мигрантов напомнил, что для работодателя за незаконную работу мигранта существует два вида штрафов: на должностное лицо — 40 тысяч рублей, на юридическое лицо — до миллиона за каждого человека.
По мнению специалиста, ограничения, которые вели в Крыму, ни к чему не приведут.
Коженов добавил, что мигранты — люди мобильные, а спрос на рабочую силу большой, поэтому устроится на работу для них не проблема. Если мигрантам в Крыму станет плохо и некомфортно, они за две недели переедут в другой регион, заключил специалист.
Читайте также:
«Ъ»: Трудовая миграция не решит проблемы рынка труда России
Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы — Бастрыкин
Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января
Эксперт рассказал, какое наказание ждёт мигранта, если он работает не по профессии, указанной в патенте.
«Есть статья об осуществлении незаконной трудовой деятельности. Для мигранта это предполагает не просто штраф в размере пяти тысяч рублей, но и выдворение его на пять лет. То есть мигрант обязан уехать из России самостоятельно, если это у него первое нарушение и единственное. В этом случае ему дадут на руки решение суда, где будет сказано, что он в течение 10 дней должен покинуть страну, и после этого он не имеет права въехать в Россию в течение 5 лет. Если же он уже привлекался раньше за какие-то нарушения, или у него есть административные штрафы, тогда его скорее всего будут выдворять принудительно: поместят в спецприемник, и уже оттуда приставы в наручниках посадят его в самолет», — сказал эксперт.
Собеседник сообщил, что по решению суда выдворяют порядка 30 тысяч людей в год по всей стране, и это общая практика, однако сейчас подобная «санкция» намного серьезнее той, что была раньше.
«Раньше можно было паспорт, фамилию поменять и заново заехать, а сейчас они все ходят с данными отпечатков пальцев, у них есть специальная карточка» — отметил эксперт.
Говоря о штрафах, президент Федерации мигрантов напомнил, что для работодателя за незаконную работу мигранта существует два вида штрафов: на должностное лицо — 40 тысяч рублей, на юридическое лицо — до миллиона за каждого человека.
По мнению специалиста, ограничения, которые вели в Крыму, ни к чему не приведут.
«Самый первый, самый обсуждаемый и яркий пример — Калуга. Губернатор Шапша решил этой темой заняться, приехал в местный миграционный центр, там сидят иностранцы, у которых лежат сертификаты за сданные экзамены по русскому языку, а они по-русски ни слова не понимают. Он устроил там разнос всем, кого поймал, и после этого запретили мигрантам работать в сфере услуг и такси. Но, так как Калуга — это производственный регион, было понятно, что Шапша не будет стрелять сам себе в ногу, это же налоги, это же бюджет местный, поэтому работающих на заводах не трогали, запретили работать в общепите и такси. Идёт переток из тех сфер, где мигрантам работать нельзя, а без паспорта РФ они идут в те отрасли, где нет ограничений, или опять же едут в другие регионы. Я не думаю, что в Крыму такая сильная безработица, чтобы так сильно принимать нормы. Но это их дело», — отметил собеседник.
Коженов добавил, что мигранты — люди мобильные, а спрос на рабочую силу большой, поэтому устроится на работу для них не проблема. Если мигрантам в Крыму станет плохо и некомфортно, они за две недели переедут в другой регион, заключил специалист.
Читайте также:
«Ъ»: Трудовая миграция не решит проблемы рынка труда России
Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы — Бастрыкин
Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января
Анастасия Бондарева