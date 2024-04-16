В Подмосковье предложили селить мигрантов на стройках и запрещать привозить семьи

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Подмосковные власти предложили селить трудовых мигрантов на территории стройки, на которой они работают. Об этом сообщается в ответе вице-губернатора Московской области Романа Каратаева депутату Госдумы Михаила Матвееву, написал сам парламентарий в своём телеграм-канале.
«Для устранения социального напряжения и предотвращения бытовых конфликтов между мигрантами и местным населением правительство Подмосковья выступило с инициативой создания инфраструктуры для проживания на территории объектов, где задействовано большое число иностранных работников», – сказано в ответе Каратаева, текст которого приводит Матвеев.Речь идёт о закрытых площадках вне жилых массивов. При этом предполагается, что мигранты не смогут привозить с собой в Россию свои семьи. А по истечении срока пребывания мигрант должен уехать.
Как пояснил Матвеев, власти Подмосковья передумали селить гастарбайтеров в жилых массивах и хотят попробовать опыт Объединённых Арабских Эмиратов, где трудовые мигранты живут на территории стройки.
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Лора Луганская