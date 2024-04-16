В Подмосковье предложили селить мигрантов на стройках и запрещать привозить семьи

Подмосковные власти предложили селить трудовых мигрантов на территории стройки, на которой они работают. Об этом сообщается в ответе вице-губернатора Московской области Романа Каратаева депутату Госдумы Михаила Матвееву, написал сам парламентарий в своём телеграм-канале.