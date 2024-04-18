В России могут изменить экзамены для мигрантов

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает целесообразным проверять устную речь в экзамене по русскому языку для трудовых мигрантов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В Рособрнадзоре пояснили, что во время пребывания в РФ иностранцам часто необходимо вступать с россиянами в диалог, поэтому проверка речи это крайне важно. Сейчас устная часть экзамена предусматривается только для получения разрешения на работу или патент.
Стоит отметить, что для включения проверки устной речи в экзамен нужно будет внести изменения в положение о проведении тестирования. Возможно, проходной балл для получения вида на жительство и гражданства будет повышен.
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Алина Юрчак