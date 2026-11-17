На Чукотку идёт мощный циклон
К Чукотке приближается мощный циклон. Как сообщает Telegram-канал SHOT, стихия набрала силу у Алеутских островов и движется в сторону Берингова моря.
Самые высокие волны ожидаются в центре шторма. Их высота может достигать 11 метров. Под удар циклона может попасть российское побережье Чукотки.
На суше боковой ветер такой силы способен перевернуть даже грузовики и микроавтобусы. Уже 18 ноября порывы на побережье могут достигнуть 28 м/с. На следующий день ветер усилится до 30 м/с, что равняется 108 км/ч. Метель может накрыть дороги, и на них легко потерять из виду дорожное полотно.
Местное МЧС попросило жителей не выезжать из населённых пунктов, обходить ветхие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Отметим, что в апреле циклон с такими же порывами остановил рейсы и закрыл ледовую переправу в Анадыре, столице Чукотки. Школьникам отменили уроки, а самолёт из Москвы перенесли почти на сутки.
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