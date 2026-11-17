17 ноября 2026, 14:06

МЧС предупредило жителей Чукотки о метели и ветре до 30 м/с 18–19 ноября

Фото: Istock/Vasilvich

К Чукотке приближается мощный циклон. Как сообщает Telegram-канал SHOT, стихия набрала силу у Алеутских островов и движется в сторону Берингова моря.