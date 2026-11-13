Москвичам раскрыли, какая погода придёт в город во второй половине ноября

13 ноября 2026, 15:17

Синоптик Ильин: во второй половине ноября ночью в Москве ожидается похолодание

Фото: Istock/olgalngs

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что зима в столичном регионе вскоре вступит в свои права.





В беседе с «Вечерней Москвой» специалист заявил, что во второй половине ноября в ночные часы столбики термометров всё чаще будут опускаться до минусовых значений. Однако устойчивого снежного покрова жителям Москвы пока ждать не стоит.

«Средние значения во второй половине ноября в ночные часы составят от +1 до -4 градусов. В дневные часы ожидается от -2 до +5», — отметил эксперт.

«В начале третьей декады снег пройдёт, потом почти до середины — без осадков, и в конце декады снова осадки в виде снега. Но снежный покров не ляжет», — подчеркнул синоптик.