Москвичам раскрыли, какая погода придёт в город во второй половине ноября
Синоптик Ильин: во второй половине ноября ночью в Москве ожидается похолодание
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что зима в столичном регионе вскоре вступит в свои права.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист заявил, что во второй половине ноября в ночные часы столбики термометров всё чаще будут опускаться до минусовых значений. Однако устойчивого снежного покрова жителям Москвы пока ждать не стоит.
«Средние значения во второй половине ноября в ночные часы составят от +1 до -4 градусов. В дневные часы ожидается от -2 до +5», — отметил эксперт.Ильин добавил, что во второй половине ноября осадки будут идти в виде снега, иногда в смешанной фазе.
«В начале третьей декады снег пройдёт, потом почти до середины — без осадков, и в конце декады снова осадки в виде снега. Но снежный покров не ляжет», — подчеркнул синоптик.До этого синоптик Евгений Тишковец сообщил, что Москву накроет «ночь великого дождя». По его словам, в столице выпадет объём воды, равный 290 Черкизовским прудам.