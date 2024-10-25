Электронные удостоверения для мигрантов экспериментально внедрят в Москве

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В Москве экспериментально внедрят электронные удостоверения для мигрантов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что ввести такие удостоверения планируется с 2025 года в рамках эксперимента, на основании федерального закона.
Электронный документ будет содержать все сведения о проживающем на территории России иностранце: дату приезда, биометрические данные, место работы, прописку и регистрацию.
Полицейские в ходе проведения рейдов будут иметь при себе специальное сканирующее устройство, с помощью которого смогут проверять данные таких электронных паспортов. В случае, если с документом что-то окажется не так, правоохранитель будет обязан принять соответствующие меры по отношению к мигранту.
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Электронный документ будет содержать все сведения о проживающем на территории России иностранце: дату приезда, биометрические данные, место работы, прописку и регистрацию.
Полицейские в ходе проведения рейдов будут иметь при себе специальное сканирующее устройство, с помощью которого смогут проверять данные таких электронных паспортов. В случае, если с документом что-то окажется не так, правоохранитель будет обязан принять соответствующие меры по отношению к мигранту.
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Анастасия Чинкова