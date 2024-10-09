Власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере в 2025 году

Взлом электронной почты грозит его владельцу немалыми проблемами, особенно если на этот ящик приходят подтверждения регистрации и входа на другие онлайн-порталы и сервисы. Инструкцию том, какие шаги следует предпринять при подозрении на взлом почты на mail.ru, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.