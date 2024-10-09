Власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере в 2025 году

Фото: iStock/Oleg Elkov
Власти Приморского края намерены в следующем году запретить мигрантам работать по патентам по 41 виду экономической деятельности, включая перевозку пассажиров, такси, логистику и курьерскую деятельность. Соответствующий проект постановления главы региона представлен на региональном портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе говорится об установлении на 2025 год запрета на привлечение на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. В Перечне к постановлению указан 41 вид экономической деятельности, которой нельзя будет заниматься мигрантам. В частности, им запретят осуществлять регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе управление городским и междугородним общественным транспортом. При этом исключением станет работа на экскурсионных и туристических автобусах.
Также из проекта следует, что иностранцам запретят работать в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности, здравоохранения, образования и оказания социальных услуг.
Читайте также:
Толпа мигрантов без причин избила троих жителей Самары
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям Великой Отечественной войны
В Подмосковье мигранты захватили две квартиры пенсионерки
Анастасия Чинкова