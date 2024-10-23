МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов

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Министерство внутренних дел России получит возможность дистанционного контроля за маршрутом мигрантов, выдворяемых из страны.
Согласно проекту приказа МВД, сотрудники правоохранительных органов будут следить за тем, как мигранты, чьи законные основания для пребывания прекращены, покидают страну.
Для этого будет использоваться специальное техническое оборудование, а сами мигранты должны заранее согласовывать свой маршрут с компетентными органами.
Ранее исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге России сосредоточено до 60% трудовых мигрантов.
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«Сотрудники МВД получат право дистанционно контролировать маршрут мигрантов, обязанных самостоятельно покинуть Россию. Мера вступит в силу с 5 февраля 2025 года», — пишет Ведомости, ссылаясь на законопроект.
Для этого будет использоваться специальное техническое оборудование, а сами мигранты должны заранее согласовывать свой маршрут с компетентными органами.
Ранее исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге России сосредоточено до 60% трудовых мигрантов.
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Елена Перлова