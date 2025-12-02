Электронное свидетельство пенсионера доступно на «Госуслугах»
На портале госуслуг появилась возможность оформления электронного свидетельства пенсионера по жизненной ситуации (ЖС) «Выход на пенсию». Об этом сообщил ТАСС вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Он отметил, что пожилые люди активно используют онлайн-сервисы и обладают навыками работы в цифровой среде. В 2024 году на «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию, позволяющую «в несколько кликов» рассчитать размер пенсионных выплат, подать заявление на оформление пенсии и выбрать способ доставки.
Теперь функционал этой ситуации расширили. С его помощью граждане могут без визитов в учреждения обратиться за цифровым документом, который позволяет подтвердить пенсионный статус при получении социальных, медицинских и транспортных льгот, а также использовать его для получения скидок и специальных предложений в магазинах и организациях, участвующих в программах поддержки.
С момента запуска жизненной ситуации «Выход на пенсию» в 2024 году ей уже воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране. Разработка и внедрение таких жизненных ситуаций осуществляется по федеральному проекту «Государство для людей».
