Электронное свидетельство пенсионера доступно на «Госуслугах»

02 декабря 2025, 18:37

Фото: istockphoto/Pressmaster

На портале госуслуг появилась возможность оформления электронного свидетельства пенсионера по жизненной ситуации (ЖС) «Выход на пенсию». Об этом сообщил ТАСС вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.