МВД России обещает полмиллиона за поимку пенсионерки

МВД Бурятии ищет заказавшую 19 лет назад убийство мужа пенсионерку
Фото: istockphoto/Oleg Elagin

МВД по Республике Бурятия объявило награду в размере 500 тысяч рублей за информацию об уроженке Читинской области, обвиняемой в организации заказного убийства.



Как сообщает «Лента.ру», Ольга Скворцова находится в федеральном розыске. По данным правоохранительных органов, в 1999 году она заказала убийство своего мужа.

В 2023 году женщину осудили заочно на 13 лет. По информации оперативников, фигурантка может использовать другое имя и могла немного изменить свою внешность с помощью пластических операций.

Никита Кротов

