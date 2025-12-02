МВД России обещает полмиллиона за поимку пенсионерки
МВД Бурятии ищет заказавшую 19 лет назад убийство мужа пенсионерку
МВД по Республике Бурятия объявило награду в размере 500 тысяч рублей за информацию об уроженке Читинской области, обвиняемой в организации заказного убийства.
Как сообщает «Лента.ру», Ольга Скворцова находится в федеральном розыске. По данным правоохранительных органов, в 1999 году она заказала убийство своего мужа.
В 2023 году женщину осудили заочно на 13 лет. По информации оперативников, фигурантка может использовать другое имя и могла немного изменить свою внешность с помощью пластических операций.
