Минцифры запустило на Госуслугах сервис «Доверенный контакт» для защиты граждан
Минцифры России объявило о запуске нового сервиса «Доверенный контакт», призванного повысить безопасность учётных записей граждан на портале Госуслуг и в системах, использующих авторизацию через ЕСИА. Новая функция помогает защитить профиль от несанкционированного восстановления пароля и мошеннических действий, основанных на социальной инженерии.
Теперь гражданин может назначить доверенное лицо, которому будут приходить запросы на подтверждение восстановления доступа. Этот контакт обязан убедиться, что запрос не инициирован мошенниками, и подтвердить операцию в личном кабинете, введя код из SMS.
Назначить доверенное лицо можно в разделе «Профиль» → «Безопасность» на портале Госуслуг. Доверенным контактом может быть гражданин РФ старше 18 лет с подтверждённой учётной записью, а сам доверитель — от 14 лет.
