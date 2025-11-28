Минцифры запустило на Госуслугах сервис «Доверенный контакт» для защиты граждан

28 ноября 2025, 17:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Минцифры России объявило о запуске нового сервиса «Доверенный контакт», призванного повысить безопасность учётных записей граждан на портале Госуслуг и в системах, использующих авторизацию через ЕСИА. Новая функция помогает защитить профиль от несанкционированного восстановления пароля и мошеннических действий, основанных на социальной инженерии.