В Госдуме напомнили, что часть россиян получит две пенсии в декабре

02 декабря 2025, 03:53

Нилов: Получающих выплаты в начале месяца россиян ждут две пенсии в декабре

Фото: iStock/mars58

Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, в конце декабря 2025 года получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





По его словам, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Индексация составит 7,6%, как и было заложено при формировании бюджета. Выплаты переносятся на более ранний срок из-за зимних праздников.





«В связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде», — пояснил Нилов.