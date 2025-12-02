В Госдуме напомнили, что часть россиян получит две пенсии в декабре
Нилов: Получающих выплаты в начале месяца россиян ждут две пенсии в декабре
Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, в конце декабря 2025 года получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Индексация составит 7,6%, как и было заложено при формировании бюджета. Выплаты переносятся на более ранний срок из-за зимних праздников.
Россиянам назвали пенсии при большом страховом стаже
«В связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде», — пояснил Нилов.Депутат напомнил, что индексация в 2026 году будет проводиться именно с 1 января, а не с 1 февраля.
Ранее москвичам рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря. Ожидается, что температура в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на 4–6 °С и не будет соответствовать началу зимы. При этом осадков не предвидится.