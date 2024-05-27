Электронную услугу для подмосковных застройщиков дополнили сервисами предпроверки

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Оперативно оформить разрешения на капитальное строительство в Московской области теперь помогут умные сервисы. На подмосковном портале госуслуг сервисами предпроверки усилили услугу для застройщиков, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Оформление разрешений на капитальное строительство очень востребовано у представителей бизнеса. С начала года ею воспользовались более 3 тыс. раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки. По кадастровому номеру и УИН можно будет проверить участок по ряду параметров. Это сократит количество отказов в предоставлении услуги», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда КуртяникПеред возведением или реконструкцией объектов капитального строительства необходимо получить разрешение. Для оформления можно воспользоваться онлайн-услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на региональном портале. Эту услугу и дополнили сервисами предпроверки. Если не будет найдено ограничений, пользователь сможет дальше заполнять онлайн-форму заявления.
Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания – до пяти рабочих дней.
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