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В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек

23 мая 2024, 09:15
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино продолжается строительство школы на 550 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день порядка 190 человек трудятся на объекте.

«Завершены все монолитные работы, выстроены стены из блоков, смонтированы наружные сети водоснабжения и канализации», — подчеркнули в пресс-службе.



Также ведутся фасадные работы, идёт покраска стен и укладка напольной плитки.

Стоит отметить, что в Пушкинском округе также проводится капитальный ремонт трех общеобразовательный учреждений. Все работы планируется завершить к новому учебному году.

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#пушкино
#школа
#строительство
В Пушкинском округе для школьников провели фестиваль «Путь навыков»
23 мая 2024, 09:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Во Дворце спорта «Пушкино» проходит фестиваль «Путь навыков». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В мероприятии принимают участие школьники со всего городского округа. В рамках фестиваля представители разных ВУЗов и колледжей округа рассказали о специальностях, которым будущие выпускники могут у них обучиться.

«Больше 700 школьников из образовательных учреждений округа смогли познакомиться с разными специальностями и принять участие в мастер-классах по 20 направлениям. Например, по столярному делу, декоративно-прикладному искусству, ландшафтному дизайну и многим другим», — поделились в пресс-службе администрации.

Отметим, что фестиваль профессий проводится с целью профориентации школьников и выбора дальнейшего профессионального пути.

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#профориентация
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Из звезды голубого экрана в «женилку»: Гузеева отмечает 65-летний юбилей
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева празднует свой 65-летний юбилей
23 мая 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

23 мая свой день рождения отмечает советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка РФ, член общественной организации «Союз кинематографистов России» Лариса Гузеева.
Подробнее о бедном детстве Гузеевой, муже наркомане, алкогольной зависимости и карьере на телевидение расскажет редакция «Радио 1».

Детство Гузеевой


Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в посёлке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. Своего родного отца Гузеева никогда не видела, а её мать работала учителем истории в сельской школе.

Гузеева мечтала стать актрисой с самого детства. Как вспоминает сама артистка, в подростковые годы ей жилось не сладко.

«Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — цитирует Гузееву kp.ru.

Она также вспоминает, как однажды собрала всю свою одежду и отнесла её цыганам. Гузеева решила уйти вместе с табором, однако, девочку вовремя удалось вернуть.

Окончив школу, в неполные семнадцать лет она поехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс Владимира Викторовича Петрова), который окончила в 1984 году. Параллельно с учёбой Гузеева работала моделью.

Карьера Гузеевой в кино


Первой серьёзной и самой известной работой Гузеевой стала главная роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». В то время у Гузеевой был роман с актёром театр и кино Сергеем Шакуровым. Режиссёр «Жестокого романса» Эльдар Рязанов предложил Шакурову роль Паратова, а он настоял, чтобы его возлюбленная тоже сыграла в этом фильме. В результате, Гузеевой досталась главная роль.

После «Жестокого романса» Гузеева снялась ещё в 60 кинокартинах, но роли не стали триумфальными. Она сыграла в фильмах: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Секретный фарватер», «Жизнь Клима Самгина», «Анна Петровна «СВ. Спальный вагон», «Палач», «Наследницы», «Мария Магдалина», «Маросейка 12», «Граффити», «Женская логика», «Море. Горы. Керамзит» и многих других.

«Давай поженимся»


7 октября 2008 года Гузеева получила роль ведущей популярного ток-шоу «Давай поженимся». В 2009 году за работу в этой программе Гузеева даже стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

«Я не просто пошла на «Первый канал». Меня умоляли пойти. Я еще кобенилась, и два месяца я еще думала, пойти или не пойти. Думаю, зачем, какие-то «женилки», — вспоминала Гузеева в интервью Сергею Минаеву.

Роль главной ведущей «Давай поженимся» сделала Гузееву безумно популярной. Эксцентричную, острую на язык телеведущую знают люди всех возрастов, а её фразы, сказанные в адрес участников программы или коллег, разлетаются на цитаты и становятся мемами.

Гузеева является бессменной ведущей «Давай поженимся» и по сегодняшний день.

Алкогольная зависимость Гузеевой


В 1984 году Лариса Гузеева познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым. Они поженились, а вскоре актриса обнаружила, что ее супруг страдает наркотической зависимостью. В это же время Гузеева начала «назло мужу» употреблять алкоголь. Спустя недолгое время Древнов скончался от передозировки.

По одной из версий, Гузеева бросила пить после того, как однажды поздно вечером вышла в магазин за выпивкой и едва не стала жертвой двух бандитов. По другой же версии, сын Гузеевой однажды сказал матери: «Сама бухает и курит, а меня учит». После этого артистка бросила алкоголь и сигареты.

Долго пытавшаяся устроить личную жизнь Гузеева также неоднократно заявляла, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой.

Личная жизнь Гузеевой


С однокурсниками в театральном институте отношений Гузеева не заводила, зато быстро нашла себя в рядах музыкальной интеллигенции Ленинграда. У студентки Гузеевой завязался роман с музыкантом Сергеем Курёхиным, она вращалась в рокерской тусовке и лично знала Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.

В 1984 году, когда начинались съемки фильма «Соперницы», актриса встретила своего первого мужа Илью Древнова. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Как позже призналась актриса, супруг не редко избивал её. Пара развелась спустя семь лет совместной жизни, а в 1991 году тело Древнова обнаружили в парке, он скончался от передозировки.

Со вторым своим мужем Кахой Толордава познакомилась в 1991 году в Тбилиси, на съемках грузинской картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. Каха играл небольшую роль священника. От него Гузеева вскоре забеременела. Сын родился род 19 апреля 1992 года. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до рождения сына. Прожив с мужем недолго, Гузеева подала на развод.

В 1999 году Гузеева случайно столкнулась со своим старым знакомым ресторатором Игорем Бухаровым.

«Мы с ним знакомы… страшно даже подумать, сколько лет. Я училась в Ленинграде, он жил в Москве, мы — студенты часто ездили в столицу на театральные премьеры. На его попытки ухаживать я шутливо ответила: «Нравлюсь? Копи деньги». И он терпеливо меня ждал и всегда был рядом. Он мой друг на всю жизнь, настоящий кореш. Я выходила замуж, разводилась, у меня были всякие истории, а Игорь был рядом. Я рыдала у него на плече по поводу своих проблем, он возил меня по моим делам и всегда и во всем старался помочь», — приводит воспоминания Гузеевой kp.ru.

Замуж за Бухарова Гузеевой вышла в 1999 году, будучи уже беременной дочерью Ольгой. Пара до сих пор живёт вместе в счастливом браке.

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#карьера
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В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС
В Израиле обнародовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы 7 октября
23 мая 2024, 07:38

Фото: iStock/Gilnature

Организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, опубликовала видео похищения девушек с военной базы. Об этом пишет РИА Новости.
Кадры были опубликованы с разрешения семей заложников. На видео показано жестокое отношение радикалов ХАМАС к девушкам. На их лицах видны следы побоев. Отмечается, что из записи убрали страшные и тяжелые для восприятия кадры.

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#тела
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Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила автомобили на других лиц
Сожительница замглавы МО РФ Иванова переоформила автомобили на других владельцев
23 мая 2024, 06:03

Фото: РИА Новости / Надежда Чичерова

На прошлой неделе сожительница замминистра обороны Тимура Иванова переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом стало известно РИА новости из открытых баз данных.
Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали в конце апреля, предъявив обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Он арестован до 23 июня этого года.

В начале мая суд рассмотрел жалобу на арест Иванова, защита запрашивала о домашнем аресте в доме на Рублевке. Тогда в суд пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, как утверждает адвокат Иванова, у замминистра «общее хозяйство, (они) живут одной семьей».

Иванова также видели в салоне красоты, расположенном на первом этаже дома в центре Москвы, где, предположительно, зарегистрирована его гражданская супруга. Работница студии узнала Иванова по фотографии.

В декларациях о доходах Китаевой значилась машина MINI Cooper S в собственности. По информации Госавтоинспекции, в собственности он находился больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у автомобиля появился новый владелец. Страховой полис, согласно данным сервиса Avtoface, переоформили на другого человека. Стоит такой автомобиль 2003 года выпуска — около 500 тысяч рублей.

В открытых базах данных также есть авто Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже автомобиля было размещено на сайте Авто.ру, стоимость — 7842600 рублей. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у мерседеса новый владелец. Прежний страховой полис больше не действует.

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Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет
В ГД внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет
23 мая 2024, 05:10

Фото: istock / NataliaDeriabina

В Государственную Думу планируют внести законопроект о выплате женщинам единовременного пособия за рождение каждого ребенка до 25 лет. Документ подготовила группа депутатов от ЛДПР, информирует ТАСС.
Авторы законопроекта уточняют, что выплата пособия в размере 200 тысяч рублей предлагается вне зависимости от материального положения. Такое пособие россиянка сможет получить на каждого родившегося малыша, пока ей не исполнится 25-лет.

Также обсуждается идея продления декретных выплат до трех лет для рождения второго ребенка.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на путёвки в детские лагеря. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пособие
#госдума
#документы
#законопроект
#пособия
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В России хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря
В ГД предложили разрешить использовать маткапитал на путевки в детские лагеря
23 мая 2024, 04:00

Фото: istock / Anna_Om

В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку путёвок в детские лагеря. Автором инициативы стала первый заместитель главы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.
В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, Лантратова отмечает возможность значительно улучшить здоровье детей.

«Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — пишет парламентарий.
Лантратова добавила, что расширение возможностей использования маткапитала позволит снизить интерес к нелегальному обналичиванию субсидии.

Ранее президент Владимир Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#здоровье
#лагеря
#субсидии
#материнский капитал
#детские лагеря
#дети
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Россиян призвали критично относиться к голосовым сообщениям даже от близких
Депутат Немкин: нужно критично относиться к голосовым сообщениям даже от друзей
23 мая 2024, 02:46

Фото: istock / Userba011d64_201

Странные голосовые сообщения даже от друзей или родственников должны настораживать, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Немкин в беседе с РИА Новости предупредил, что мошенники уже умеют использовать искусственный интеллект и дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах или соцсетях.
«Поэтому к любым сообщениям со странными просьбами, даже полученными от руководства, родственников или друзей, стоит относиться критично… В сети уже распространялось фейковое аудиосообщение от имени пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое правда сразу компрометировало себя наличием мата и странных высказываний», — сказал эксперт.
Парламентарий отметил, что нейросети в целом помогают аферистам автоматизировать фишинговые кампании и ставить их на поток, чтобы атаковать сразу много «жертв».

Депутат добавил, что часто злоумышленники создают поддельные видео с известными личностями или доверенными лицами. Эти кадры они затем могут использовать для распространения недостоверных сведений или провокации действий, которые могут нанести ущерб как частным лицам, так и организациям.

Он также привёл в пример с 2023 года, видеоролик с «обращением» президента РФ Владимира Путина, который транслировали некоторые телеканалы и радиостанции, подготовили при помощи технологии дипфейк с использованием замены лица.
«В записи, которая выдавалась за выступление президента, был сделан ряд серьезных заявлений – если бы их распространение не удалось вовремя пресечь, последствия такой преступной выходки хакеров могли бы быть крайне масштабными», — отметил депутат.
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#депутат
#искусственный интеллект
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ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР
ФСБ рассекретила архив с военными преступлениями солдат США и Франции в Берлине
23 мая 2024, 02:00

Фото: istock / irene_rebrova

Федеральная служба безопасности опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в Берлине в 1945 году. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
В ЦОС отметили, что преступления носили, в основном, насильственный характер и часто сопровождались грабежами.

«21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль, проживающий на Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий на Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот», — указано в одном из архивных документов.
В справке от 19 ноября 1945 года указано, что за последнее время стали чаще возникать случаи бесчинства и грабежа жителей Берлина со стороны военных «союзных оккупационных войск».

Также в архивах сообщается о случаях женского насилия — помимо американцев, в этом замечены также французские военнослужащие.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне гражданам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#служба
#франция
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«Классный чин»: Кто такая Россияна Марковская, связь с Шойгу, почему уволилась
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны РФ: биография, причины
23 мая 2024, 01:50

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покинула пост спустя семь лет работы. В соцсетях она сообщила, что увольняется из-за перехода на другую работу.
Что известно о Россияне Марковской, имеет ли звание, сколько работала в военном ведомстве и почему ушла — в материале «Радио 1».

Кто такая Россияна Марковская?

Согласно данным на сайте Минобороны, Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. После окончания факультета журналистики Дальневосточного федерального университета Марковская работала корреспондентом ГТРК «Владивосток», телеканала «Звезда» и «Известий».

Марковская попала в Минобороны в 2017-м в возрасте 26 лет, заняв пост пресс-секретаря уже бывшего министра обороны — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

«На РЕН ТВ Россияна была специальным корреспондентом. Зрители могли видеть ее сюжеты на самые разные темы: социальные — о проблемах детей, экономические и культурные. И несколько репортажей были посвящены новым военным проектам», — сообщалось в материале издания о назначении Марковской пресс-секретарем Шойгу.
Вместе с этим Марковская получила чин Государственного советника РФ 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга.

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Стоит отметить, что в СМИ Марковская упоминалась как обладательница звания генерала, что стало последствием путаницы, поскольку ее гражданский чин имеет четыре звезды на погонах, как и устаревший вариант формы генерала, на погонах которых сейчас изображается одна звезда. Марковская также опровергла эти сведенья, назвав их «чушью», поскольку не является военнослужащим.

Отвечая на вопрос «МК» в 2019 году об устройстве на пост пресс-секретаря Минобороны Марковская сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели».

Она рассказала, что ее работа заключалась в организации информационного сопровождения деятельности Шойгу, интервью, переговоров и передач с его участием. Она также занималась личным архивом экс-министра.
«У меня классный чин — государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Но некоторые люди не понимают, в чем разница. Более того, среди них находятся те, кто думает, что классный чин — это вообще нововведение. Петровский табель о рангах им в руки», — заявила Марковская.
В том же интервью Марковская призналась, что мужчины в военной форме и с цветами в руках ее обезоруживают.

Она добавила, что в ее жизни многое изменилось после новой должности.
«Пожалуй, только номер телефона остался прежним», — отметила он.
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Почему Россияна Марковская уволилась

Свое увольнение она объяснила переходом «на другую должность», но не стала уточнять, на какую именно.
«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Марковская в Instagram*
Кто теперь займет пост пресс-секретаря министра обороны, которым недавно назначили Андрея Белоусова, пока неизвестно.

Как сообщает Телеграм-канал BRIEF, Россияна Марковская может перейти на работу в Совбез РФ. Но официального подтверждения этих сведений пока не было.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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