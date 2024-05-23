В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино продолжается строительство школы на 550 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день порядка 190 человек трудятся на объекте.
Также ведутся фасадные работы, идёт покраска стен и укладка напольной плитки.
Стоит отметить, что в Пушкинском округе также проводится капитальный ремонт трех общеобразовательный учреждений. Все работы планируется завершить к новому учебному году.
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«Завершены все монолитные работы, выстроены стены из блоков, смонтированы наружные сети водоснабжения и канализации», — подчеркнули в пресс-службе.
Также ведутся фасадные работы, идёт покраска стен и укладка напольной плитки.
Стоит отметить, что в Пушкинском округе также проводится капитальный ремонт трех общеобразовательный учреждений. Все работы планируется завершить к новому учебному году.
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Мира Полтева