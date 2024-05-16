В Одинцове строительство новой школы завершено на 95%

Фото: Мария Шматкова
Строительство новой школы в селе Немчиновка Одинцовского округа практически завершено: собирают мебель и благоустраивают территорию. Об этом сообщил корреспондент.
Специалисты завершают монтажные работы актового и спортивного залов, а также приступили к сборке мебели.
Полностью завершить все работы и сдать объект планируется к концу мая этого года. В эксплуатацию здание будет сдано к 1 сентября.
Читайте также:
В Подмосковье стартовало строительство тротуаров
В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада
«На нашем объекте работы практически завершены, особенно внутренняя часть. Стройготовность самого здания около 95%, всего объекта около 89,5%. Остались незначительные отделочные работы по актовому залу и спортивному залу, там сейчас укладывают покрытие и также пуско-наладочные работы, все остальные работы завершены в полном объёме. Сейчас проходит поставка мебели в начальные и старшие классы, её сразу собирают и расставляют по классам. На объекте задействованы порядка 50 человек, основные силы брошены на благоустройство территории», — поделился руководитель проекта Олег Ряузов.
Полностью завершить все работы и сдать объект планируется к концу мая этого года. В эксплуатацию здание будет сдано к 1 сентября.
Читайте также:
В Подмосковье стартовало строительство тротуаров
В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада
Мира Полтева