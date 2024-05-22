В «Первом квартале» ведется строительство паркинга на 499 парковочных мест

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В «Первом квартале» ведется строительство многофункционального паркинга на 499 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Первый квартал» расположен в Ленинском городском округе.
На данный момент в жилом комплексе продолжается строительство пятого и шестого домов, а также полностью достроили детский сад для 280 детей.
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«Строители завершили создание плиты фундамента и начали вязать вертикальные конструкции, выполнили теплоизоляцию и устройство мембраны, провели гидроизоляцию. Продолжаются работы по возведению монолитного многоуровневого каркаса. На первом этаже здания будут располагаться супермаркет, автомойка и арендные помещения», — отметили в министерстве.
На данный момент в жилом комплексе продолжается строительство пятого и шестого домов, а также полностью достроили детский сад для 280 детей.
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Мира Полтева