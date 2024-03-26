Электросетевую инфраструктуру Подмосковья готовят к пожароопасному периоду

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Сотрудники компании «Мособлэнерго» проводят работы по защите электросетевого оборудования от возможных сезонных пожаров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках противопожарной подготовки вокруг деревянных опор ЛЭП роют рвы, в охранных зонах линий электропередачи убирают порубочные остатки и валежник, а также сухую траву. Вокруг электроподстанций, расположенных в лесу или рядом с лесными участками, создают минерализованные полосы», — говорится в сообщении.
Завершить всю подготовительную работу должны к 5 апреля.
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Лев Каштанов