Электроснабжение в Дзержинском и Котельниках восстановлено после сбоя

Фото: телеграм-канал Андроника Пака
Ремонтные бригады восстановили подачу электричества в несколько домов Дзержинского и Котельников. Об этом сообщили главы муниципалитетов.
«Подача ресурсов на всей территории города восстановлена. Лично посетил Центральный тепловой пункт на ул. Бондарева. Подача тепла и водоснабжения осуществляется в штатном режиме», – написал глава городского округа Дзержинский Андроник Пак в своём телеграм-канале.
«Уважаемые жители, электроснабжение в Котельниках полностью восстановлено», – отметил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.
Ранее сообщалось, что из-за технологического сбоя на подстанции произошло автоматическое отключение кабельно-воздушной линии электропередачи. Из-за этого было нарушено электроснабжение у части потребителей в городах Котельники и Дзержинский.
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