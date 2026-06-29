«Элемент тайны»: сексолог назвала неочевидные плюсы раздельного сна в браке

29 июня 2026, 15:41

Сексолог Санникова: раздельный сон может оживить сексуальную жизнь в паре

Фото: iStock/PeopleImages

Раздельный сон в браке может укрепить отношения и оживить сексуальную жизнь. Об этом рассказала сексолог Ирина Санникова.





По ее словам, сон в разных кроватях идет на пользу, когда один из супругов храпит или же у пары различаются предпочтения по условиям сна, например свету или температуре в комнате. В этом случае оба партнера высыпаются, что в целом положительно влияет на здоровье.





«Раздельный сон может оживить сексуальную жизнь. Это возвращает интригу, флирт и предвкушение. Секс перестаёт быть обязательством перед сном и становится осознанной встречей. Сохраняется элемент загадки, тайны», — отметила Санникова в разговоре с Life.ru.