«Элемент тайны»: сексолог назвала неочевидные плюсы раздельного сна в браке
Сексолог Санникова: раздельный сон может оживить сексуальную жизнь в паре
Раздельный сон в браке может укрепить отношения и оживить сексуальную жизнь. Об этом рассказала сексолог Ирина Санникова.
По ее словам, сон в разных кроватях идет на пользу, когда один из супругов храпит или же у пары различаются предпочтения по условиям сна, например свету или температуре в комнате. В этом случае оба партнера высыпаются, что в целом положительно влияет на здоровье.
«Раздельный сон может оживить сексуальную жизнь. Это возвращает интригу, флирт и предвкушение. Секс перестаёт быть обязательством перед сном и становится осознанной встречей. Сохраняется элемент загадки, тайны», — отметила Санникова в разговоре с Life.ru.
Эксперт уточнила, что приглашение в свою спальню при раздельном сне становится флиртом, который возбуждает. Если оба партнера хотят спать в разных кроватях, то это нормально и даже полезно, заключила Санникова.