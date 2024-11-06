Элементом благоустройства парка «Сказка» станет игровой комплекс «Змей Горыныч»

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Протвинский парк «Сказка» благоустроят в будущем году. Там планируют установить большой игровой комплекс «Змей Горыныч», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В следующем году мы благоустроим парк «Сказка» в Протвино. На территории проложат 1,7 км. дорожек и тропинок, установят современную детскую площадку с комплексом «Змей Горыныч», который будет включать различные игровые элементы для детей всех возрастов», – поделился планами зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Детская игровая площадка будет разделена на две зоны – для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет. Игровой комплекс «Змей Горыныч» будет включать лазательный комплекс, качели, балансиры, карусели, горки и арт-объекты в виде голов змея со слуховыми трубами. Также в этой зоне появится полоса препятствий.
Для детей младшего возраста создадут отдельную зону рядом с подпорной стеной у Дома учёных. Там разместят деревянный лабиринт, качалки-балансиры, канатные дорожки и песочницу.
Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка. А освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.
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Лора Луганская