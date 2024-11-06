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Элементом благоустройства парка «Сказка» станет игровой комплекс «Змей Горыныч»

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Фото: пресс-служба Минблаго МО

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Протвинский парк «Сказка» благоустроят в будущем году. Там планируют установить большой игровой комплекс «Змей Горыныч», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В следующем году мы благоустроим парк «Сказка» в Протвино. На территории проложат 1,7 км. дорожек и тропинок, установят современную детскую площадку с комплексом «Змей Горыныч», который будет включать различные игровые элементы для детей всех возрастов», – поделился планами зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Детская игровая площадка будет разделена на две зоны – для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет. Игровой комплекс «Змей Горыныч» будет включать лазательный комплекс, качели, балансиры, карусели, горки и арт-объекты в виде голов змея со слуховыми трубами. Также в этой зоне появится полоса препятствий.



Для детей младшего возраста создадут отдельную зону рядом с подпорной стеной у Дома учёных. Там разместят деревянный лабиринт, качалки-балансиры, канатные дорожки и песочницу.

Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка. А освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.

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#михаил хайкин
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#московская область
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#детская площадка
Мосгорсуд пересмотрит решение о замене наказания Дельпаля
06 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/ gorodenkoff

Мосгорсуд вернул в работу дело фигуранта «Baring Vostok» Филиппа Дельпаля в Тверской суд города Москвы для пересмотра наказания, информирует ТАСС.
«Постановление Тверского районного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение в ином составе суда», — заявила судья.

Немного ранее МВД объявило Дельпаля в розыск, инспекция ФСИН ходатайствовала в суде из-за неисполнения подсудимым обязанностей, которые на него возложили. 23 сентября Тверской суд Москвы не позволил заменить условный срок на реальный фигуранту дела «Baring Vostok» Филиппу Дельпалю. Суд отклонил требование ФСИН. Чуть позже данное решение обжаловала прокуратура.

В 2021 году суд приговорил к условным срокам заключения семь человек, которые растратили 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майкл Калви был осуждён на 5,5 лет условно, а его деловой партнер Филипп Дельпаль получил условный срок в 4,5 года. В июне прошлого года срок Калви сократили до 4,5 ​лет, а Дельпаля до 3,5 лет.

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#человек
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#тюрьма
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Одну из самых больших школ Реутова достроят до конца года
06 ноября 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность школы на 1100 мест, которую возводят в микрорайоне 10А Реутова, превышает 80%. Строительства идёт по плану, объект будет готов до конца года, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«На стройплощадке задействованы 280 рабочих и пять единиц техники. Подрядчик завершает устройство перегородок, инженерных систем и навесного фасада. В завершающей стадии установка оконных блоков и благоустройство территории», – рассказали в ведомстве.
Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Её площадь превысит 18 тыс. кв. м. В новом образовательном учреждении создадут учебные классы, IT-классы, спортивные и актовые залы, библиотечно-информационного центр, столовую на 550 человек и медицинский блок. На территории создадут спортивное ядро и игровую инфраструктуру.

Как напомнили в ведомстве, ранее недобросовестный подрядчик не смог сдать объект. Чтобы ускорить темп работы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва школу включили в госпрограмму.

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#реутов
#школа
#строительство
#подмосковные стройки
#подмосковье
#московская область
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В округе Чехов модернизируют десять котельных
06 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/antos777

Модернизацию десяти котельных проведут городском округе Чехов, контракт с подрядчиками по четырём объектам уже заключён, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По ситуации на конец октября контракты уже подписаны на проведение работ в котельной №1, котельной №2В и котельной №4 по улице Гагарина и в котельной №5 в посёлке Мещерское. Кроме того, заключён договор на строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,1 МВт в деревне Бершово», — говорится в сообщении.
Модернизированы также будут котельная №7 в посёлке Дубна, котельной №15 на улице Гагарина, котельной №17 на Угловой улице, котельной №20 в селе Молоди, котельной №23 в посёлке Крюково и котельной №25 в селе Талалихино.

Согласно последней информации, в котельной №1 в настоящее время заканчивается ремонт одного из котлов, в ближайшее время его введут в работу.

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#чеховские медведи
#жкх
#котельная
#теплоснабжение
#отопление
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Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рубля за отказ удалить запрещенные материалы
06 ноября 2024, 14:40

Фото: istockphoto / Penderev

Мессенджер Telegram снова столкнулся с угрозой штрафа за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов. Согласно данным, размещенным в картотеке Таганского суда Москвы, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 30 декабря.
«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — сообщается в карточке.
Инцидент не является первым случаем, когда Telegram подвергается наказанию за отказ удалить запрещенную информацию. 30 октября московский суд уже наложил на мессенджер штраф в размере 4 миллионов рублей за неудаление каналов, которые распространяли призывы к отделению Урала от России.

Ранее Таганский районный суд также оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов.

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#суд
#штраф
#telegram
#заседание
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В Китае на выставке «Сделано в России» соберутся 130 производителей из РФ
Жители Китая познакомятся с российскими продуктами на мероприятии «Сделано в России»
06 ноября 2024, 14:37

Фото: Российский экспортный центр

С 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, столице провинции Сычуань, пройдёт фестиваль-ярмарка еды «Сделано в России», сообщает Российский экспортный центр.
В рамках укрепления российско-китайских отношений РЭЦ организовал фестиваль-ярмарку в Чэнду — гастрономической столице Китая. Мероприятие будет проходить в нескольких точках города: неподалёку от пешеходной улицы Цзиньли, рядом с храмом Ухоу.

«Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

На фестивале-ярмарке 130 производителей из 27 регионов России представят свои продукты, среди которых косметика, кондитерские изделия, снеки и другое.

Также в рамках мероприятия РЭЦ организует для граждан Китая показ мультфильмов «Простоквашино», «Фиксики» и иных российских картин. Ещё на фестивале можно будет принять участие в дегустации, побывать в бьюти-студии и посмотреть прямой эфир, на котором китайские блогеры знакомятся с продукцией из России.

Ранее РЭЦ уже устраивали два фестиваля-ярмарки в Китае. Незадолго до Китайского Нового года мероприятие прошло в городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин, а в мае фестиваль-ярмарку увидели жители Харбин.

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На детских площадках Подмосковья устранили около 3 тыс. дефектов
06 ноября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На подмосковных детских площадках с начала года устранили около 3 тыс. дефектов игровых элементов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области.
Сотрудники ведомства контролируют состояние элементов и малых архитектурных форм на игровых и спортивных комплексах региона. Задача – обеспечить безопасность детей.
«С начала года было выявлено 3 315 дефектов, устранено уже порядка 90%. Ремонт оставшихся элементов проведут в установленные сроки под контролем инспекторов министерства. В числе самых частых недочётов – дефекты защитных ограждений; поломки пружинного балансира; неисправность оборудования спортивных объектов», – рассказали в Минчистоты.
Жителям напомнили, что если они обнаружили недочёты в содержании детских площадок, сообщить об этом можно в ведомство.

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#детские площадки
#ремонт
#московская область
#подмосковье
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Психолог Дугенцова объяснила, почему не стоит запрещать подросткам соцсети
Психолог Дугенцова заявила о вреде запрета соцсетей для подростков
06 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что запреты соцсетей и интернета для детей и подростков вызовет лишь больше негатива и ненависти со стороны ребят.
«Если мы что-то запрещаем и не даем альтернативу, то можем получить негатив. Дети будут ненавидеть государство, которое это запретило, хотя до этого был полный доступ, и никто не переживал», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Кроме того, она отметила, что сегодня дети и подростки налаживают коммуникацию, которая является очень важной частью развития личности, именно посредством Сети.

Ранее психолог Майя Голубева заявила, что при ситуации, когда родители разводятся, а затем вступают в новый союз с другим партнёром, ребёнку стоит честно и открыто объяснить ситуацию, отметив, что ни маму, ни папу ему заменять никто не станет.

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Сбербанк раскрыл, кто виноват в утечке личных данных россиян
«Сбер» сообщил, что интернет-магазины и клиники виновны в утечке данных россиян
06 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/ metamorworks

Основной источник утечек личных данных клиентов в минувшем году и первом полугодии текущего года — интернет-магазины и медицинские учреждения, проинформировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время своего выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
Обычно в утечке данных обвиняют банки, хотя на них приходится лишь малая часть слитых данных. Основной источник — интернет-магазины и медицинские учреждения.

«Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения», — поделился Станислав Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка также обратил внимание, что в прошедшем 2023 году был пик утечек, а в нынешнем году ситуация меняется в лучшую сторону — намного меньше личных данных россиян ​украли.

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#интернет
#банки
#магазины
#данные
#сбербанк
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Игорю Стрелкову отказали в кассационной жалобе
06 ноября 2024, 13:59

Игорь Стрелков (фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости.
«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — вынесла вердикт судебная коллегия.

В конце января Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову, назначив ему 4 года общего режима и ограничив его на три года в управлении интернет-сайтами. Обвинение заключалось в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.

Позднее решение судов первой инстанции подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, после чего приговор вступил в силу.

Стрелкова этапировали в исправительную колонию №5, расположенную в Кирово-Чепецке Кировской области, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Обвинения были выдвинуты в связи с двумя постами в Telegram, однако сам Стрелков свою вину отверг.

Его задержали 21 июля 2023 года, и в тот же день он был арестован.

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#игорь стрелков
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