В городском округе Пушкино планируется благоустройство Банного леса

Фото: Министерство благоустройства Московской области
Министерство благоустройства Московской области сообщило о планах благоустройства Банного леса в городском округе Пушкинский в 2025 году.
«Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей: 6,8 км новых дорожек, включая 5,27 км для пешеходов и 1,52 км для велолыжного маршрута, а также автостоянка на 48 мест, включая специализированные места для маломобильных групп. Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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