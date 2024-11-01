В городском округе Пушкино планируется благоустройство Банного леса

Жительница улицы Солнечной в Одинцово сообщила о регулярном сбросе сточных вод рядом с магазинами у дома №17. Специалисты провели проверку и обнаружили перелом канализационной трубы. Правообладателю земельного участка был выдан ордер на проведение ремонтных работ для устранения аварии. Андрей Иванов отметил, что администрация округа контролирует ситуацию.Ещё один вопрос касался ограждения, которое было установлено летом текущего года за домом №10 по улице Глазынинской. Местные жители обеспокоены тем, что после монтажа металлического забора во дворе стало меньше парковочных мест.





«Здесь нужно прийти к компромиссу — найти поблизости пространство для специальных карманов или передвинуть забор ближе к инженерным сетям. Решим этот вопрос вместе с жителями», — заявил Андрей Иванов.

Кроме того, во время личного приёма обсуждалось благоустройство пешеходной зоны, ведущей к железнодорожной станции «Отрадное», которая иногда затопляется. Глава округа сообщил о намерении обратиться к РЖД для получения разрешения на прокладку ливневой канализации, разработку проекта и определение суммы, необходимой для реализации этого проекта. Также была затронута проблема отсутствия освещения на участке от станции до Можайского шоссе в направлении микрорайона «Гусарская баллада».Стоит отметить, что перед приёмом глава Одинцовского округа посетил производственные цеха домостроительного комбината «Сибпромстрой Московия», который занимается производством железобетонных изделий для группы компаний «Сибпромстрой».В Одинцовской областной больнице продолжается ремонт хирургического корпуса В Одинцовском городском округе отремонтировали стадион Кубинской СОШ №1 Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество ремонта дороги в Папушево



