В Коломне благоустроят парк имени 50-летия Октября

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Благоустройство парка имени 50-летия Октября планируют провести в городском округе Коломна, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит благоустроить лесопарковую зону, расположенную радом с садоводческим товариществом «Победа». В парке нужно будет провести озеленение, обустроить покрытие, сеть водоснабжения и установить малые архитектурные формы. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 598 миллионов 741 тысячу 191 рубль 60 копеек. Заявки принимаются до 22 ноября.
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