Особняк Блиновской выставят на продажу

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Как сообщил конкурсный управляющий, особняк стоимостью 500 млн рублей выставят на продажу только через полгода.
Напомним, что с апреля 2023 года Елена Блиновская является фигуранткой уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. С января 2024 года блогер пребывает в следственном изоляторе.
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