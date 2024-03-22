Елена Филатова вновь возглавила ЗАТО Восход

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Действующая глава закрытого территориального образования Восход Елена Филатова переизбрана на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Сегодня в ЗАТО Восход состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение», – говорится в сообщении.Филатова закончила МГУ по специальности «Юриспруденция», а также Российскую академию народного хозяйства государственной службы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление».
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Лора Луганская