В ЗАТО Восход в этом году модернизируют старые коммунальные сети

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в ЗАТО Восход планируют провести реконструкцию коммунальных инженерных сетей, износ которых достигает 80%. Об этом глава муниципалитета Елена Филатова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Сейчас одна из приоритетных задач – модернизация системы ЖКХ. Минувшим летом в ЗАТО провели ремонт оборудования котельной. План на этот год – реконструировать инженерные сети, износ которых достигает 80%», – сказала Филатова в ходе встречи с главой региона.Она назвала тему ЖКХ очень важной и чувствительной, особенно в связи с экстремальными морозами, с которыми региона столкнулся в этом году.
«К счастью, мы благополучно прошли холода. В этом году мы поменяем 3,4 км сетей теплоснабжения, более 10 км водоснабжения и водоотведения. В 2024-м планируем также установить индивидуальные тепловые пункты. Предстоит большая работа», – отметила глава муниципалитета.Она добавила, что в 2025-2026 годах в ЗАТО проведут ремонт очистных сооружений.
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Лора Луганская