В ЗАТО Восход отремонтировали все многоквартирные дома 1960-х годов постройки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За последние годы бюджет ЗАТО Восход вырос в 2,5 раза, что позволило осуществить значимые перемены. Так, проведён ремонт девяти многоквартирных домов 1960-х годов постройки, доложила глава закрытого административно-территориального образования Елена Филатова губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Мы отремонтировали все девять наших многоквартирных домов, построенных ещё в 1960-х годах – утеплили фасады, заменили коммуникации, привели в порядок подъезды и дворы. Кроме того, обновили дом культуры. Сегодня там работают шесть клубных формирований, которые посещают 240 детей. Там же проходят занятия клуба «Активное долголетие». Кроме того, мы сделали бесплатный тренажёрный зал, открыли секцию каратэ и филиал музыкальной школы», – рассказала Филатова.Ранее Воробьёв поддержал решение Филатовой участвовать в новом конкурсе на должность главы ЗАТО. Она руководит муниципалитетом уже пять лет.
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Лора Луганская