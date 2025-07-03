Елена Исинбаева погасила перед налоговой долг в размере 1,5 млн рублей
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1,5 миллиона рублей после блокировки счетов. Об этом сообщает «Постньюс».
«Спортсменка ликвидировала задолженность в 1,5 млн руб., которая числилась на ней еще неделю назад. Счета Исинбаевой, заблокированные за внушительный долг, также были разморожены, а исполнительные производства в отношении спортсменки — закрыты», — говорится в статье.
Напомним, Волгоградская инспекция ННС заблокировала счета спортсменки 27 июня. За ней числилась задолженность в размере 1 млн 516 тыс. руб. При этом около трети от этой суммы была связана с неуплатой счетов за коммунальные услуги.
Исинбаева уехала из России и последние годы постоянно живет в Испании.