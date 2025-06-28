Спортсменке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в РФ
Спортсменке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в РФ, сообщил Телеграм-канал SHOT.
У Исинбаевой долги за жилищно-коммунальные услуги, еще она не платила налоги.
Отмечалось, что в настоящее время олимпийская чемпионка должна российской Федеральной налоговой службе более 1,5 миллиона рублей. Из-за этого Исинбаевой заблокировали все банковские счета в Российской Федерации. Но спортсменка сейчас проживает в Испании.
Известно, что спортсменка накопила более 400 тысяч рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги. За ЖКУ она не платит уже второй год. После отъезда из России спортсменка приобрела элитную квартиру в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе.
Ранее сообщалось, что у санатория телеведущего Андрея Малахова образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой.
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