Елена Малышева поругалась с не захотевшей пить таблетки гостьей «Жить здорово!»

03 октября 2025, 20:12

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В новом выпуске программы «Жить здорово!» произошел конфликт между ведущей Еленой Малышевой и гостьей, отказавшейся принимать лекарства от гипертонии. Соответствующее видео опубликовано на сайте Первого канала.





Врач-терапевт раскритиковала позицию женщины, объяснив, что отказ от медикаментозного лечения приведет к деменции или инсульту. По ее словам, при повышенном давлении может произойти кровоизлияние в мозг.

«Вы можете не пить таблетки и тогда выбор — чего я хочу больше? Деменции, чтобы всем со мной было плохо, а я все равно ничего не понимаю <...>, или инсульта, когда я все понимаю, но парализована наполовину?» — высказалась ведущая.

«Жизнь ваша нужна реально только одному человеку. Только вам. Больше никому», — заключила она.