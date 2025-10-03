Елена Малышева поругалась с не захотевшей пить таблетки гостьей «Жить здорово!»
В новом выпуске программы «Жить здорово!» произошел конфликт между ведущей Еленой Малышевой и гостьей, отказавшейся принимать лекарства от гипертонии. Соответствующее видео опубликовано на сайте Первого канала.
Врач-терапевт раскритиковала позицию женщины, объяснив, что отказ от медикаментозного лечения приведет к деменции или инсульту. По ее словам, при повышенном давлении может произойти кровоизлияние в мозг.
«Вы можете не пить таблетки и тогда выбор — чего я хочу больше? Деменции, чтобы всем со мной было плохо, а я все равно ничего не понимаю <...>, или инсульта, когда я все понимаю, но парализована наполовину?» — высказалась ведущая.Гостья возразила и привела в пример своих родителей с гипертонией, которые редко пили таблетки и избежали серьезных последствий. Малышева парировала, что в 90% случаев такое отношение к здоровью заканчиваются трагически, и подчеркнула, что ответственность за него лежит прежде всего на самом человеке.
«Жизнь ваша нужна реально только одному человеку. Только вам. Больше никому», — заключила она.