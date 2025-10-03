Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес во время беременности

03 октября 2025, 17:38

Агата Муцениеце сообщила, что набрала 12 кг во время беременности

Агата Муцениеце и Пётр Дранга (фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своём весе на седьмом месяце беременности. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.