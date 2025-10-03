Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес во время беременности

Достижения.рф

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своём весе на седьмом месяце беременности. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.



Звезда засняла, как встаёт на весы. Она отметила, что забеременела с весом в 56 килограммов. Теперь же он составляет 68,4 килограмма.

При этом Муцениеце добавила, что самый активный набор веса происходит именно в конце беременности.

Также звезда призналась, что после набора 12 килограммов не может придерживаться диет, ей также не хватает энергии и сил для занятий спортом.

Напомним, что 36-летняя актриса ждёт ребёнка от музыканта Петра Дранги. Для него ребёнок станет первенцем, а у Муцениеце уже есть сын и дочь, рождённые в браке с актёром Павлом Прилучным.

