Актриса Агата Муцениеце раскрыла свой вес во время беременности
Актриса Агата Муцениеце рассказала о своём весе на седьмом месяце беременности. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Звезда засняла, как встаёт на весы. Она отметила, что забеременела с весом в 56 килограммов. Теперь же он составляет 68,4 килограмма.
При этом Муцениеце добавила, что самый активный набор веса происходит именно в конце беременности.
Также звезда призналась, что после набора 12 килограммов не может придерживаться диет, ей также не хватает энергии и сил для занятий спортом.
Напомним, что 36-летняя актриса ждёт ребёнка от музыканта Петра Дранги. Для него ребёнок станет первенцем, а у Муцениеце уже есть сын и дочь, рождённые в браке с актёром Павлом Прилучным.
