В России обратились к Чулпан Хаматовой с требованием определиться с позицией

Чулпан Хаматова (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал актрису Чулпан Хаматову определиться с позицией после отъезда из России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.



Общественник выступил с обращением к артистке после того, как она опубликовала в своих соцсетях ролики, где танцует под песни группы «Ласковый май».

«Возникает вопрос. Чулпан, определись с позицией. Хочешь выступать и говорить на русском или все-таки продолжаешь усердно учить латышский?» – написал Бородин.
Он отметил противоречие в поведении актрисы: с одной стороны, она изучает латышский язык, с другой — демонстрирует ностальгию по России.

Ранее стало известно, что после отъезда из России Хаматова заявила о смене своего гражданства и призналась, что теперь не сможет играть роли на русском языке. Актриса покинула страну после начала СВО.
Анастасия Чинкова

