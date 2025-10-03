В России обратились к Чулпан Хаматовой с требованием определиться с позицией
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал актрису Чулпан Хаматову определиться с позицией после отъезда из России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Общественник выступил с обращением к артистке после того, как она опубликовала в своих соцсетях ролики, где танцует под песни группы «Ласковый май».
«Возникает вопрос. Чулпан, определись с позицией. Хочешь выступать и говорить на русском или все-таки продолжаешь усердно учить латышский?» – написал Бородин.Он отметил противоречие в поведении актрисы: с одной стороны, она изучает латышский язык, с другой — демонстрирует ностальгию по России.
Ранее стало известно, что после отъезда из России Хаматова заявила о смене своего гражданства и призналась, что теперь не сможет играть роли на русском языке. Актриса покинула страну после начала СВО.