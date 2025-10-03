Соседов резко раскритиковал певицу Славу после скандального видео

03 октября 2025, 17:46

Анастасия Сланевская (Слава) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Сети активно обсуждают короткий ролик с певицей Славой (Анастасией Сланевской), на котором она после посещения уборной демонстративно приспускает подол узкого платья. Видео вызвало бурю негативных комментариев и сравнения с Натальей Штурм и Бритни Спирс, известными своими провокационными публикациями.





Общественная Cлужба Новостей обратилась к музыкальному критику Сергею Соседову за оценкой поведения певицы. По его мнению, Слава утратила вокальную форму и моральный облик, и теперь ради удержания внимания публики прибегает к подобным «шоу на камеру».





«Кто такая Слава — певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов — тоже нет», — заявил Соседов.

«У Славы, полагаю, сейчас такой же период в творческой жизни. Таких звезд нужно гнать со сцены», — резюмировал он и призвал певицу отказаться от дальнейшей работы в музыкальной индустрии.

