Елена Малышева предупредила о риске заразиться глистами из-за одного ресторанного блюда
Врач Малышева заявила, что в сыром тунце может быть ртуть и глисты
Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус предупредили россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что в одном популярном ресторанном блюде могут быть глисты и тяжелые металлы.
Медики уточнили, что речь идет о севиче — блюде из сырой рыбы, включая тунца.
«Это рыба, которая живет долго. У нее практически нет врагов, и она накапливает то, что она в мировом океане получила», — рассказал Продеус.
Он отметил, что в 85 граммах сырого тунца может содержаться токсическая доза тяжелого металла. Иммунолог также предупредил, что в этой рыбе могут обитать личинки паразита — анизакиды.
Врач разъяснил, что попадая в человеческий организм, они развиваются в кольчатых червей и поселяются в кишечнике. Продеус указал, что из-за этого паразита у человека может развиться дефицит витаминов группы B.