Елена Малышева предупредила о риске заразиться глистами из-за одного ресторанного блюда

12 декабря 2025, 19:55

Врач Малышева заявила, что в сыром тунце может быть ртуть и глисты

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус предупредили россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что в одном популярном ресторанном блюде могут быть глисты и тяжелые металлы.





Медики уточнили, что речь идет о севиче — блюде из сырой рыбы, включая тунца.





«Это рыба, которая живет долго. У нее практически нет врагов, и она накапливает то, что она в мировом океане получила», — рассказал Продеус.