Стало известно о двух случаях смерти от последствий гонконгского гриппа в России

12 декабря 2025, 19:22

SHOT: В РФ зафиксировали два случая смерти от последствий гонконгского гриппа

Фото: iStock/sudok1

В России зафиксировали два случая смерти от последствий гонконгского гриппа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.