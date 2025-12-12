Стало известно о двух случаях смерти от последствий гонконгского гриппа в России
В России зафиксировали два случая смерти от последствий гонконгского гриппа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Не удалось спасти двух пациентов из Дагестана, которые не были привиты от гонконгского гриппа. Согласно информации республиканского Роспотребнадзора, в текущем эпидемиологическом сезоне в регионе зарегистрировано 61 случай заражения этим вирусом.
Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что за последнюю неделю в России было зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущей недели. Преобладающим является гонконгский штамм вируса.
Ранее гонконгский грипп назвали доминирующим штаммом в 12 регионах России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
