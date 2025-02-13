Обвинение просит приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Обвинение требует приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Савёловского суда Москвы.
Прокурор подчеркнул, что блогер полностью осознавала свои действия и имела умысел.
По результатам исследования предоставленных доказательств выяснилось, что «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов. Налоговая проверка, в свою очередь, выявила, что Блиновская приобрела несколько юридических лиц, которые действовали как «единый субъект». В итоге недоимка ИП блогера составила свыше 907 миллионов рублей. Находясь в СИЗО, она выплатила уже более 300 миллионов рублей.
Прокурор добавил, что в случае с Блиновской возможен только реальный срок, поскольку «невозможно исправление без изоляции».
Помимо лишения свободы обвинение запросило штраф в размере 1,5 миллионов рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.
В следственном изоляторе Елена Блиновская находится уже порядка 386 дней.
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По результатам исследования предоставленных доказательств выяснилось, что «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов. Налоговая проверка, в свою очередь, выявила, что Блиновская приобрела несколько юридических лиц, которые действовали как «единый субъект». В итоге недоимка ИП блогера составила свыше 907 миллионов рублей. Находясь в СИЗО, она выплатила уже более 300 миллионов рублей.
Прокурор добавил, что в случае с Блиновской возможен только реальный срок, поскольку «невозможно исправление без изоляции».
Помимо лишения свободы обвинение запросило штраф в размере 1,5 миллионов рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.
В следственном изоляторе Елена Блиновская находится уже порядка 386 дней.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова