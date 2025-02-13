Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Налоговая задолженность Елены Блиновской уменьшилась почти вдвое, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что теперь вместо изначальных 918 миллионов рублей «королева марафонов» должна выплатить 587 миллионов. Такое значительное сокращение долга связано с его частичным погашением, уточнил гособвинитель в Савёловском суде Москвы.
Ранее, 16 января, сообщалось, что арест Блиновской продлён ещё на три месяца, до 2 мая.
Напомним, что Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие установила, что она выстроила империю марафонов желаний так, чтобы уклоняться от налогов. Вместе с мужем она создавала фиктивные юрлица и оформляла деньги на родственное ИП во избежание налоговых обязательств. Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, а затем перевели в СИЗО-6 «Печатники». Её обвиняют по трём уголовным статьям: об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте денежных средств.
Читайте также:
Юрист Блиновской уверяет, что ФНС насчитала ей по ошибке 350 миллионов рублей лишних налогов
«Лена была лишь идейным вдохновителем»: муж Блиновской покинул зону СВО, чтобы обвинить в суде подругу жены
Елена Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате налогов
Ранее, 16 января, сообщалось, что арест Блиновской продлён ещё на три месяца, до 2 мая.
Напомним, что Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие установила, что она выстроила империю марафонов желаний так, чтобы уклоняться от налогов. Вместе с мужем она создавала фиктивные юрлица и оформляла деньги на родственное ИП во избежание налоговых обязательств. Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, а затем перевели в СИЗО-6 «Печатники». Её обвиняют по трём уголовным статьям: об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте денежных средств.
Читайте также:
Юрист Блиновской уверяет, что ФНС насчитала ей по ошибке 350 миллионов рублей лишних налогов
«Лена была лишь идейным вдохновителем»: муж Блиновской покинул зону СВО, чтобы обвинить в суде подругу жены
Елена Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате налогов
Анастасия Чинкова